Россияне массово рефинансируют ипотеку. И это только начало

С лета 2025 года российские банки зафиксировали существенный рост спроса на рефинансирование рыночной ипотеки. Об этом сообщили «Ведомости» .

Главной причиной пересмотра условий по кредитным займам стало снижение ключевой ставки Центробанка с 21 до 15,5%. Ипотечные банки вслед за регулятором снизили ставки по рефинансированию с 26,8 до 19,1%.

Для многих семей это стало возможностью сделать ежемесячные взносы посильными для личного бюджета и сократить долговую нагрузку.

В банках ожидают, что тренд станет массовым, когда ключевая ставка опустится до уровня 10-13%. Сейчас заемщики, взявшие ипотеку на пике стоимости в 2024 и начале 2025 года, обращаются за обновлением договоров одними из первых.

По состоянию на конец февраля 2026 года рыночные ставки на вторичное жилье и новостройки закрепились на уровне 20,4%.

