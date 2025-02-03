Россияне массово пожаловались на банки из-за процентов по вкладам

Количество жалоб жителей России на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк, значительно увеличилось. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель регулятора.

Он отметил, что из всех жалоб более 2000 обращений касались вопросов по вкладам, из которых 554 заявления были о высоких начисленных процентах.

Такая тенденция начала наблюдаться со второй половины 2025 года. В Центробанке отметили, что в 2023 году было зафиксировано в два раза меньше заявлений на начисление процентов по вкладам — 262.

В публикации рост жалоб связали с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины 2024 года. В итоге она достигла 21%. Во второй декаде декабря 2024 года в крупных банках ставку по вкладам подняли до 22,7%. Такая тенденция не осталась не замеченной для граждан страны.

Некоторые банки начали снижать ставки по вкладам на удержания Центробанком ключевой ставки на уровне 21%.