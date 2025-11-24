Россияне кинулись снимать наличку из-за отключений интернета

«Известия»: за последние месяцы рост наличных в обращении подскочил в пять раз

За период с июля по сентябрь 2025 года объем наличных денег в обороте вырос на 659 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го — тогда показатель поднялся лишь на 137 миллиардов, сообщили «Известия» .

«Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году — тогда россияне стремились „запастись“ наличными из-за экономической нестабильности», — отметили журналисты.

В последние месяцы россияне чаще снимают наличные из-за перебоев с интернетом, сообщили в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

В третьем квартале кредитные организации не заметили значительного увеличения объема снятия наличных, отметили в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.РФ» и Абсолют Банка. В 2020 и 2022 годах наблюдались значительные всплески. Тогда наличные сезонно переместились из банков в период отпусков, но осенью россияне не вернули их на счета.

Сейчас рост оборота наличных связан с их более активным использованием. Люди чаще расплачиваются уже снятыми деньгами, которые затем возвращаются в торговлю и через инкассацию поступают в банки. В результате те же объемы наличных ускоряют оборот без заметного увеличения запросов на снятие в банкоматах.

Управляющий директор Абсолют Банка Екатерина Гольянова объяснила, что рост популярности наличных денег связан с ухудшением качества и доступности интернета. По ее словам, люди снимают больше денег, чтобы расплатиться наличными на случай сбоя безналичных платежей.

Ранее стало известно, что цены на дропперские карты на черном рынке взлетели: за год они увеличились в 2,5-10 раз. В среднем такие карты стоят около 120 тысяч рублей, а самые дорогие, с историей легальных операций и длительным использованием, могут достигать 500 тысяч.