Россиянам посоветовали включать «внутреннего Штирлица» при общении с мошенниками

Мошенники взяли на вооружение возможность оформления самозапрета на кредиты. Потенциальным жертвам сообщают, что в их заявке содержатся ошибки, которые нужно исправить, и просят для этого перейти по присланной ссылке. О схеме аферистов в беседе с 360.ru рассказала бизнес-консультант и эксперт центра «Финансовое здоровье» Наталья Колбасина.

Эксперт добавила, что для защиты необходимо использовать принцип «нулевого доверия», который хорошо помогает противостоять мошенникам, выводящим потенциальных жертв на эмоции принципами социальной инженерии.

«Учитывая, что сейчас более пяти миллионов человек установили самозапрет, мошенники обзванивают россиян», — заявила Колбасина.

Специалист объяснила, что присланная мошенниками ссылка ведет на фишинговый сайт. В результате личные данные пострадавшего попадают в руки злоумышленников.

По словам Колбасиной, распознать, что вам звонят мошенники, не так уж и сложно. Как правило, звонок поступает с неизвестного номера и собеседник резко начинает разговор об ошибках в оформлении самозапрета на кредиты, списании денег с банковских карт, оформлении займа, о котором человек ничего не знал.

Нужно взять паузу и, как нам рекомендовал Центробанк, включить свою внутреннюю тревожную кнопку. Выбрать себе героя — Штирлица, или мисс Марпл, или любого другого — и при подозрительных звонках представить себя в роли этого героя, включить внутреннюю тревожную кнопку — здоровую подозрительность — и положить трубку.

Такой принцип «нулевого доверия» помогает прийти в себя, не наделать глупостей и не вестись на уловки мошенников.

Второе правило — нет всем подозрительным ссылкам

«Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя переходить ни по каким ссылкам, особенно если их присылают в электронной почте или мессенджере», — добавила Колбасина.

Бизнес-консультант напомнила, что ни сотрудники Центробанка, ни портала госуслуг никогда не звонят и не присылают никакие ссылки. Это правило работает всегда.

Оформление самозапрета на кредиты появилось на сайте госуслуг 1 марта. В первую же неделю банки и микрофинансовые организации пожаловались, что столкнулись с недобросовестными клиентами, которые после самоограничения пришли за новыми займами, посчитав, что полученные деньги возвращать не придется.