Россиянам рассказали, почему дешевые кредиты не спасут экономику

Набиуллина: дешевые кредиты работают на короткой дистанции и не спасут экономику

Дешевые кредиты не смогут спасти экономику России. Об этом на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге сказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости» .

Глава регулятора объяснила, что такие решения работают исключительно на небольшой временной дистанции.

«Конечно, есть и простые ответы — раздать дешевые кредиты, напечатать побольше денег. Тогда будет производительность, инвестиции, технологии. Однако все эти ответы ошибочны», — сказала она

Набиуллина добавила, что дешевое кредитование не является выходом из ситуации. Участники форума среди наиболее проблемных вопросов выделили дефицит рабочей силы, отсутствие доступа к большому количеству технологий и нехватка «длинных» инвестиций.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рост заработных плат в России замедлится в ближайшее время.