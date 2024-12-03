Правила выдачи ипотеки изменятся. Как ипотечный стандарт повлияет на рынок жилищного кредитования

Половина выдач ипотек в банках стала похожа на заманушные маркетинговые акции, которые не всегда выгодны покупателям. Цены на жилье искусственно завышают, а потом рисуют скидки. Или же предлагают взять кредит сейчас, а ипотеку дать вместе с появлением ребенка, а рассрочка разбивает не фиксированную цену жилья. Бороться с этими схемами в Центробанке решили с помочью ипотечного стандарта, который введут с 1 января. Что это такое и как поможет бороться со скачками цен, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой.

«Сейчас действительно участились случаи, когда застройщики предлагают, на первый взгляд, выгодные предложения, но, по сути, это называется мисселинг — когда выдается какой-либо предмет или услуга как бы супервыгодно, но на самом деле [нет]», — пояснила Радченко.

В качестве примера она привела ситуацию, когда сначала цены повышают на 20%, а потом снижают на 21%. Получается, что рекламируют это как супервыгодную акцию, а по факту экономия составляет лишь 1%.

«Вот все эти похожие схемы, которые сейчас используют девелоперы и банки, напоминают тот же самый механизм. Они говорят, что ипотека будет для тебя бесплатна или там под 0,1%, но стоимость квадратного метра подорожает на 20-30%. Получается, что клиент переплачивает заранее всю сумму, чем если бы он платил в течение 10 лет эти проценты. Поэтому все подобные схемы сейчас будут пресекаться», — отметила вице-президент академии.

Но, по ее мнению, с введением ипотечного стандарта ничего не изменится, потому что застройщики уже сейчас придумывают схемы, которые избегают слова «ипотека».

«Что предлагается? Так называемая рассрочка. Клиента убеждают внести на счет застройщика 20-30%, а остальное потом, когда построят дом. Это называется договор аванса, предварительный договор, как угодно. Довольный клиент может внести эти 30% и ждать квартиру, но через три года цены, скорее всего, повысятся», — подчеркнула Радченко.

Когда этот клиент, добавила она, придет на оформление, то ему предложат заплатить на несколько миллионов больше или забрать свой задаток. Идти в суд в этом случае будет бесполезно, так как оформлялся всего лишь договор аванса.