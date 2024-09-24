Россиянам рассказали о росте пенсий в 2025 году

Повышение пенсии в 2025 году ждет работающих и неработающих пенсионеров. Оно составит в целом на 6,7% за весь год, рассказала РИА «Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5%, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация», — сказала она.

Рыжих отметила, что до следующего года в России действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим гражданам пенсионного возраста поднимают на определенный индекс.

Ежегодное повышение социальных пенсий происходит с первого апреля. В 2025 году повышение составит 9,5%, в 2026 году — 10,3%. По данным эксперта, стоимость одного пенсионного балла вырастет до 139,04 рубля с первого февраля 2025 года, а с апреля — до 142,1 рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком в России. В 2025 году выплаты могут поднять с 40 до 50% от средней заработной платы родителя.