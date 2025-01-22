Россиянам рассказали о приложении, через которое аферисты воруют деньги с карт

Легальное приложение NFCGate стали использовать для кражи денег с банковских карт граждан. Об этом в компании F.A.C.C.T., занимающейся разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями, заявили РБК.

С помощью приложения NFCGate пользователи могут захватывать и анализа NFC-трафик путем его перехвата. Его разработали и свободно распространили студенты из Германии в 2015 году, а с 2023 года его стали использовать аферисты.

Под видом этой программы преступники маскируют популярные государственные и финансовые сервисы. Они использовали названия, которые могут вызвать доверие у пользователей — например, «Госуслуги Верификация» или «ЦБРезерв+». Как только россияне устанавливали приложение на свой смартфон, им предлагалось приложить для верификации данные банковских карт, которые впоследствии передавали мошенникам.

Как сообщил РБК, за последние два месяца таким методом мошенники совершили 400 преступлений в отношении клиентов ведущих российских банков общей суммой 40 миллионов рублей.

Чтобы не нарваться на аферистов, пользователям напомнили, что все приложения на мобильный телефон нужно устанавливать только из официальных магазинов (например, RuStore и Google Play), внимательно проверять информацию о приложении перед его загрузкой и не называть CVV и ПИН-коды посторонним лицам.

Ранее клиентов маркетплейсов предупредили о мошеннической схеме с обманом детей. Злоумышленники пользуются доверием детей, чтобы получить доступ к личным кабинетам и платежным данным их родителей на маркетплейсах. По оценке Wildberries, такая схема грозит клиентам потерями до 350 миллионов рублей за предстоящий год.