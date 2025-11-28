В ЦБ назвали основной фактор для принятия решений по ключевой ставке

Основой для решений по ключевой ставке является прогноз развития экономики, в котором учтена вся известная информация о внутренних и внешних условиях: ценах, потребительской и сберегательной активности россиян, ситуации с выпуском товаров в отраслях, инвестициях и бюджете. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Центробанка.

«На региональном уровне эксперты территориальных учреждений регулятора анализируют ситуацию в субъектах как на основе данных официальной статистики, так и получая информацию о состоянии региональной экономики на встречах с представителями местных органов власти и бизнеса, в том числе зачастую и с автодилерами. Такой формат позволяет не только более детально изучать, но и выявлять потенциальные тенденции и риски, которые еще не нашли отражения в статистике», — заявили в регуляторе.

В октябре цены на легковые автомобили в Москве выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а годовой прирост оказался незначительным и составил 1,9%.

«В октябре 2025 года среди официально представленных на российском рынке автопроизводителей повысили цены 16 компаний. Наиболее ощутимо в целом по России за месяц подорожали Ambertruck (+9,5%), Solaris (модель KRS +4,4%) и Changan (модель UNI-S +3,9%)», — уточнили в ЦБ.

В Москве есть и подешевевшие категории товаров: жиры и масло, в том числе оливковое.

«Продолжила снижаться стоимость телерадиотоваров, инструментов и оборудования. Во многом это связано с постепенным снижением спроса на данные товары в условиях охлаждения потребительского кредитования. Кроме того, из-за произошедшего ранее укрепления рубля импортное сырье и продукция стали доступнее», — объяснили в Центробанке.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году.