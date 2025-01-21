Россиянам рассказали о дополнительной индексации пенсий

Россияне уже в феврале могут получить дополнительно проиндексированную пенсию. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Страховые пенсии с 2025 года увеличили на 7,3%. До 1 февраля правительство может принять решение о доиндексации выплат с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель составит 2,22%.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты», — подчеркнул парламентарий.

Речь идет в том числе о компенсации за январский период. Теперь пенсия, которая составляла 16 тысяч рублей, вырастет до 17 520 рублей.

В Госдуме ранее оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий. Инфляция оказалась выше, чем ожидалось.