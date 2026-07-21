Россиянам рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В России отдельным категориям граждан положен увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель МГЮА Анастасия Колодяжная.

Педагоги могут рассчитывать на 42–56 дней отдыха, инвалиды всех групп — не менее 30, несовершеннолетние — 31 день. Также удлиненный отпуск предоставляют госслужащим, муниципальным служащим, ученым и работникам, занятым на производствах с химическим оружием.

Кроме того, существуют дополнительные оплачиваемые отпуска. На них имеют право сотрудники с ненормированным графиком, работники вредных производств, жители Крайнего Севера, медработники, спортсмены, тренеры и пострадавшие от радиации.

Работодатели могут увеличить отпуск и другим сотрудникам. Такая норма должна быть закреплена в коллективном договоре или локальном акте организации.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, обязан ли сотрудник во время отпуска отвечать на рабочие звонки и сообщения.