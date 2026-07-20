Юрист Яковлева объяснила, обязан ли работник отвечать на звонки в отпуске

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева сообщила, что сотрудник во время отпуска не обязан отвечать на рабочие звонки и сообщения. Реагировать он может только по собственному желанию, сообщает Авторадио .

Работодатель может звонить сотруднику в отпуске по рабочим вопросам, если такое условие есть в локальных актах компании. Однако отпуск остается временем отдыха, и безусловный отклик возможен только при производственной необходимости или чрезвычайной ситуации.

Яковлева объяснила, что с точки зрения закона сотрудник вправе никак не реагировать на звонки и сообщения в период отпуска. Он не обязан выполнять работу и должностные обязанности, пока находится на отдыхе.

«Если он не хочет выполнять работу и каким-либо образом поддерживать что-то связанное с работой в период своего отпуска, то в этом случае он вправе вообще не реагировать на подобные запросы, не брать трубку, не отвечать», — сказала Яковлева.

Эксперты советуют компаниям составлять график отпусков с учетом производственных потребностей, а сотрудникам — завершать срочные дела до начала отпуска.