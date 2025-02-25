Россиянам рассказали, когда выгоднее увольняться

Если сотрудник решил покинуть место работы, то ему выгоднее уволиться с первого числа следующего месяца, чтобы количество отработанных дней было полное. Это повлияет на расчет среднего заработка, рассказал News.ru генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

По его словам, при увольнении имеется ряд нюансов, знание которых позволит работнику получить максимальную компенсацию.

«Выгодно увольняться первого числа следующего месяца, поскольку в этом случае в расчет среднего заработка попадет полный месяц», — объяснил он.

Адамс отметил, что при существовании на предприятии системы премирования, привязанной к кварталу или году, лучше увольняться после окончания этих периодов. В этом случае при расчете среднего заработка учтут и премию, следовательно, вырастет размер выплат за неиспользованный отпуск и выходное пособие.

По словам юриста, при увольнении по соглашению сторон с работодателем можно договориться о дополнительных выплатах, но такие условия чаще получают руководители, а не рядовые сотрудники. Последним чаще пытаются снизить компенсацию или вообще вынудить уволиться якобы по собственному желанию.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что россияне вправе уволиться и в новогодние праздники, направив работодателю письменное заявление по меньшей мере за две недели до своего ухода.