Россиянам рассказали, когда можно не отчитываться перед ФНС о зарубежных счетах

Россияне, имеющие счета за границей, обязаны до 1 июня отчитаться в Федеральной налоговой службе о движении средств по этим счетам. Однако есть случаи, когда этого можно не делать, рассказал РИА «Новости» партнер юридической компании GRM Сергей Новиков.

«Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов на зарубежных счетах российских налогоплательщиков за 2024 год не нужно сдавать при одновременном соблюдении двух условий», — рассказал Новиков.

Первое условие: чтобы на конец года, 31 декабря 2024 года, остаток на счете был меньше 600 тысяч рублей или чтобы сумма операций по счету в течение года не превысила 600 тысяч рублей.

Второе условие: счет должен быть открыт в банке, у брокера или в другой финансовой организации, которые находятся в стране — члене ЕАЭС или в государстве, которое автоматически обменивается финансовой информацией с Россией.

Власти регулярно обновляют список стран, которые обмениваются данными с Россией. Сейчас в него входят 63 государства и 12 территорий. Среди них — Азербайджан, Армения, Турция, Кипр и Казахстан. Счета в банках Белоруссии и Киргизии не нужно декларировать, так как эти страны входят в ЕАЭС.

Ранее депутат Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о грядущих изменениях в налоговой системе. ФНС намерена упростить процедуру возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлые годы.