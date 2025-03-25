Депутат Чаплин: ФНС планирует упростить процесс возврата НДФЛ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил об изменениях в налоговой системе. ФНС планирует упростить процесс возврата части уплаченного НДФЛ за предыдущие годы, отметил он в беседе с RT .

Депутат пояснил, что ведомство намерено отказаться от обязательного декларирования доходов по основным видам НДФЛ.

«Ожидается, что эта реформа значительно упростит налоговое администрирование, которое в настоящее время требует значительных усилий как от налогоплательщиков, так и от самой ФНС», — заявил парламентарий.

По его словам, автоматизированный расчет налогов может привести к росту бюджетных поступлений. Кроме того, отказ от деклараций упростит процедуру уплаты налогов для широкого круга граждан, испытывающих трудности с заполнением соответствующих документов, добавил Чаплин.