Россиянам рассказали, когда доллар опустится до 75 рублей

Аналитик Калманович: доллар опустится до 75-80 рублей при росте цен на нефть

Российский рубль может укрепиться, достигнув 75-80 рублей за доллар США, при совпадении нескольких факторов. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

В первую очередь, на укреплении рубля положительно сказывается рост цен на нефть и газ, что в результате увеличивает валютные поступления в российскую экономику.

«Во-вторых, снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления могут повысить доверие инвесторов к российской экономике», — добавил эксперт.

Также важно сохранение высоких процентных ставок ЦБ и жесткой денежно-кредитной политики в течение года. Потому что высокие ставки создают дополнительный интерес для инвесторов, а это в свою очередь усиливает спрос на российскую валюту.

Если совпадения этих условий не произойдет, то рубль, по мнению Калмановича, скорее всего закрепится на текущих позициях — за доллар будут давать 88-92 рубля, а за евро — 91-97 рублей.

Ранее совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании рассмотрел два сценария по ключевой ставке — повышение или сохранение на уровне в 21%.