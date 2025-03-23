Россиянам рассказали, какие товары могут подешеветь после падения доллара

Финансист Долгова: из-за падения доллара могут подешеветь продукты и одежда

Отдельные группы товаров могут подешеветь из-за падения курса доллара. Какие именно, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

«Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — заявила эксперт.

Подешевеют импортные продукты питания с ограниченным сроком хранения, эта группа товаров оперативно реагирует на колебания курса. Спустя несколько месяцев могут снизиться цены на непродовольственные товары, могут подешеветь осенние коллекции одежды и обуви, отметила Долгова.

Официальный курс доллара от Центробанка 18 марта упал до 81,50 рубля. На 23 марта доллар торгуется по 84,64 рубля.