Россиянам рассказали, как заработать на 13-й зарплате

У россиян есть возможность заработать на 13-й зарплате, для этого нужно положить деньги на накопительный счет или вклад. О такой возможности рассказала замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова, сообщило радио Sputnik .

По ее словам, 13-я зарплата не входит в обычный, повседневный бюджет. Потратить эти деньги раньше декабря тоже не получится. Чтобы сумма принесла пользу, можно отправить ее на накопительный счет.

«Однако, если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — заявила Андрианова.

Она напомнила, что по вкладу владелец получит больше выплачиваемых процентов, чем по счету. При этом открытие депозита поможет человеку не спустить все деньги на спонтанные покупки.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сделать 13-ю зарплату обязательной в России. По его мнению, такая выплата повышает мотивацию сотрудников улучшить производительность труда на фоне недостатка рабочей силы.