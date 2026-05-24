Россиянам рассказали, как вернуть деньги за забытую подписку

Немкин: нужно обратиться в сервис, чтобы вернуть деньги за забытую подписку

Россияне смогут защитить себя от лишних трат и вернуть списанные деньги за забытую онлайн-подписку, если это произошло после их отказа от использования или они не давали нового согласия. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Парламентарий подчеркнул, что списание денег будет считаться нарушением закона, если это произошло после того, как пользователь не дал нового согласия или вообще отказался. Гражданин вправе прекратить подписку и вернуть списанные деньги, напрямую обратившись в сервис.

«С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила, которые существенно меняют порядок списания средств за онлайн-подписки и регулярные цифровые услуги», — напомнил Немкин.

Депутат отметил, что новые правила защитят россиян от неосознанных и забытых списаний, а также повысят прозрачность цифровых сервисов. До этого пользователи годами теряли деньги на таких подписках. Люди переставали пользоваться сервисами, а средства у них списывались автоматически.

Немкин пояснил, что гражданин имеет право вернуть деньги в полном объеме как неправомерно удержанные, если это сделали без его согласия. Такая мера не направлена против бизнеса, а наоборот лишь укрепит доверие к цифровым сервисам.

