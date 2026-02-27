Мошенники нацелились на «скрытые подписки»

В Мингосуправления Московской области предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают СМС и электронные письма, в которых говорится об обнаружении у получателя «скрытых подписок». Чтобы их отменить и остановить списание средств, жертву приглашают перейти по ссылке.

Перейдя по ней, человек попадает на поддельный сайт, имитирующий онлайн-банк или платежную систему. Там жертву просят войти в аккаунт или подтвердить карту. Таким образом мошенники получают доступ к персональным данным и банковским счетам.

Чтобы не стать жертвой, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Проверяйте подписки только через официальные приложения банков или сервисов. Внимательно изучайте адрес отправителя и текст сообщения на предмет опечаток или подозрительных доменов.

Подробнее о кибербезопасности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице в разделе «Сервисы». Воспользоваться им можно бесплатно и без авторизации.