Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

Метод «лесенки» в накоплении сбережений вновь стал популярным среди россиян из-за повышения ставок по депозитам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм» , как работает эта система.

По его словам, сначала нужно определить сумму нерегулярных расходов в будущем, которые придется совершить помимо ежемесячных трат.

Затем стоит разделить накопления на несколько «конвертов» в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платежей. После этого, исходя из сроков «конвертов», можно выбрать подходящие депозиты для размещения средств.

Также специалист рекомендовал не размещать деньги на срок более года, даже при высокой банковской ставке.

Ранее руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик заявил, что способность людей копить деньги не всегда связана с материальным положением. Иногда им мешает бессистемность и эмоциональность трат.