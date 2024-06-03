Эксперт по финансам Сергейчик: отчисления в копилку нужно воспринимать как часть обязательных расходов

Способность человека откладывать деньги не всегда связана с финансовым положением. Преградами на пути к накоплению являются бессистемность и эмоциональность трат. Об этом рассказал руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, еще одни типичные ошибки — отсутствие четкой цели и неупорядоченный бюджет.

«Если не поставить конечную цель и примерный срок ее достижения, накопить сложно. Когда нет понимания, на что именно копишь, поступления в копилку могут стать нерегулярными», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал воспринимать соответствующие отчисления как часть обязательных расходов. Данный пункт важно учитывать в ежемесячном бюджете.

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