Россиянам рассказали, как купить продукты с «Честным знаком» без мобильной связи

Продукты, получившие маркировку «Честный знак», можно купить даже без соединения с интернетом. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Там заявили, что у маркировки предусмотрен автоматический режим работы. Информация о сканировании сохраняется на устройстве и после того, как связь восстановится, автоматически передается в систему.

Кроме того, для розничной торговли разработали локальный модуль «Честного знака», позволяющий автономно проверять коды. Способствует работе и то, что система с ноября прошлого года вошла в так называемый «белый список» Минцифры, что позволяет работать даже в условиях ограничений.

