«Лучше вкладывать в себя». Силуанов перечислил надежные инструменты инвестиций

Россияне могут вложить свои накопления в облигации федерального займа, недвижимость или депозит. Министр финансов России Антон Силуанов назвал надежные инструменты инвестиций на форуме «Территория смыслов», сообщило РИА «Новости» .

«Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться в долгую — государственные бумаги с фиксированной доходностью. <…> Лучше вкладывать в себя, в образование, в детей, в семью», — сказал он.

Силуанов заявил, что государственные бумаги дадут высокий доход. По его словам, ОФЗ, которые разместил Минфин, имеют доходность 16% и надежность 100%. Тем, кто готов рискнуть, министр посоветовал открыть индивидуальный инвестиционный счет и купить ценные бумаги на финансовом рынке.

Выгодным вложением он назвал недвижимость, ведь даже покупка жилья в ипотеку улучшит качество жизни. Силуанов призвал также открывать депозиты под 17%.

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