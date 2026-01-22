Россиянам рассказали, что делать с поврежденными банкнотами

Торговые точки примут к оплате денежные купюры с незначительными дефектами, если на банкноте хорошо видны номинал, серия и номер. Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщило РИА «Новости» .

«То есть купюру с небольшими надрывами, проколами, оторванным уголком или краем должны принять к оплате в любой торговой точке», — отметили в финансовом регуляторе.

Если же поврежденную банкноту дают в качестве сдачи, то покупатель имеет право потребовать ее заменить. При этом склеенную скотчем банкноту в магазине могут не принять.

Обменять поврежденные деньги можно через банк. Купюры примут, если их целостность составит не менее 55% от первоначальной площади. Обмену не подлежат купюры, которые расслоились или потеряли одну из сторон.

