Курс удачный. Экономисты дали светлый прогноз россиянам

Ключевая ставка к концу 2026 года снизится до 12-13%, предположили в Сбере

Российский Центробанк в течение 2026 года может радикально смягчить денежно-кредитную политику. Такой прогноз в беседе с РБК ТВ дал заместитель правления Сбербанка Тарас Скворцов.

По мнению топ-менеджера, регулятор перейдет к планомерному снижению стоимости денег в экономике. В Сбере рассчитывают, что на каждом плановом заседании ЦБ будет «срезать» по 0,5 процентного пункта.

Экономисты полагают, что подобное плавное снижение позволит рынку адаптироваться к новым условиям без резких потрясений.

Уже к декабрю 2026 года регулятор, как считают в Сбере, снизит ставку до 12–13% годовых.

Аналитики отмечали, что если прогноз Сбербанка сбудется, это приведет к цепной реакции: вслед за ставкой регулятора пойдут вниз проценты по потребительским кредитам и ипотеке, но одновременно снизится и доходность по банковским вкладам.

В отрасли связывают оптимизм банкиров с возможным замедлением инфляции. Итоговое решение будет зависеть от состояния экономики и внешних факторов, которые Центробанк оценивает перед каждым выходом к прессе.

Регулятор начал постепенно снижать ключевую ставку летом 2025 года. В июне этот показатель составил 20%, уже в июле — 18%. В сентябре Центробанк понизил ставку до 17%, в октябре — до 16,5%. Уже в конце декабря, на очередном заседании, ЦБ решил опустить планку до 16%.