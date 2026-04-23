Россиянам раскрыли самые выгодные типы вкладов

В России самыми выгодными видами банковских вкладов оказались короткие и длинные депозиты с привязкой к ключевой ставке. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Финуслуги».

Речь идет о трехмесячных вкладах, средняя ставка по которым составляет порядка 13,68%.

В некоторых банках также предлагают выгодные условия по вкладам на срок 1,5 года. Тогда доходность с привязкой к ключевой ставке составляет порядка 17%.

Аналитики отрасли добавили, что условия по банковским вкладам остаются для граждан привлекательными, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки. Однако ситуация рискует измениться, если ЦБ опустит ставку менее 10%.

Ранее золото, считавшееся одним из наиболее надежных инструментов сбережений, также потеряло в цене. Финансист Александр Лосев призвал россиян вкладывать свои накопления в длинные ОФЗ.