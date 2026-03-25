Золото падает, доллар растет: как инвестировать в 2026 году и не прогадать

За последний месяц золото потеряло в цене почти 12%, из которых половина пришлась на последние пять дней. Доллар же, наоборот, пошел в рост. Почему ставший защитным активом драгоценный металл стремительно дешевеет, а американская валюта дорожает и куда вкладываться на фоне снижающейся ключевой ставки в России, выяснил 360.ru.

Почему дешевеет золото

Отвечает финансист Александр Лосев (далее прямая речь): Военный конфликт в районе Персидского залива очень сильно повлиял на все мировые товарные рынки. Если с нефтью и газом все однозначно — блокировка 20% нефтяного экспорта из стран Персидского залива и поставок СПГ сразу взвинтила цены на первичную энергию, — то золото падает в том числе из-за войны. Не потому, что золото не считается активом-убежищем, а потому, что драгоценный металл — это ликвидный актив, и сейчас арабские монархи усиленно продают золото. Вероятно, других ликвидных источников для закрытия дыр у них просто нет. Еще один вариант для них — продажа американских активов, но американцы вряд ли дадут арабам так активно продавать их, а золото — пожалуйста. Оно торгуется с колоссальной скидкой в том же самом Дубае, потому что, если конфликт будет разгораться, весь регион превратится в подобие Сирии, а оставшееся в Дубае золото просто достанется полевым командирам. По этой причине его сбрасывают.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.globallookpress.com

Такие массовые продажи в одной из частей мира влияют на цены драгоценного металла на всем мировом рынке. Но есть надежда на восстановление: центральные банки в разных странах используют этот актив как валютный резерв. По этой причине он медленно начинает расти — и сегодня прибавил 3,5%. Сейчас золото торгуется на уровне 4,6 тысячи долларов за унцию. Вполне возможно, что совсем скоро оно подрастет до пяти тысяч, потому что военные риски никто не отменял, а золото до сих пор используют как защиту от инфляции.

Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com