Золото падает, доллар растет: как инвестировать в 2026 году и не прогадать
Финансист Лосев объяснил, почему дешевеет золото и куда вкладываться
За последний месяц золото потеряло в цене почти 12%, из которых половина пришлась на последние пять дней. Доллар же, наоборот, пошел в рост. Почему ставший защитным активом драгоценный металл стремительно дешевеет, а американская валюта дорожает и куда вкладываться на фоне снижающейся ключевой ставки в России, выяснил 360.ru.
Почему дешевеет золото
Отвечает финансист Александр Лосев (далее прямая речь):
Военный конфликт в районе Персидского залива очень сильно повлиял на все мировые товарные рынки. Если с нефтью и газом все однозначно — блокировка 20% нефтяного экспорта из стран Персидского залива и поставок СПГ сразу взвинтила цены на первичную энергию, — то золото падает в том числе из-за войны.
Не потому, что золото не считается активом-убежищем, а потому, что драгоценный металл — это ликвидный актив, и сейчас арабские монархи усиленно продают золото. Вероятно, других ликвидных источников для закрытия дыр у них просто нет.
Еще один вариант для них — продажа американских активов, но американцы вряд ли дадут арабам так активно продавать их, а золото — пожалуйста. Оно торгуется с колоссальной скидкой в том же самом Дубае, потому что, если конфликт будет разгораться, весь регион превратится в подобие Сирии, а оставшееся в Дубае золото просто достанется полевым командирам. По этой причине его сбрасывают.
Такие массовые продажи в одной из частей мира влияют на цены драгоценного металла на всем мировом рынке.
Но есть надежда на восстановление: центральные банки в разных странах используют этот актив как валютный резерв. По этой причине он медленно начинает расти — и сегодня прибавил 3,5%.
Сейчас золото торгуется на уровне 4,6 тысячи долларов за унцию. Вполне возможно, что совсем скоро оно подрастет до пяти тысяч, потому что военные риски никто не отменял, а золото до сих пор используют как защиту от инфляции.
Отвечает экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA), политический аналитик Валерий Корнеев:
Сейчас все ликвидные активы дешевеют, и не только золото. В частности, паи в самых известных крупных фондах, таких как Black Rock, Black Stone, Fidelity, начинают выкупаться, то есть те люди, которые ими владеют, пытаются все продать. В первую очередь, конечно, это те, кто вынужден покупать углеводороды по сильно повысившимся ценам.
Во-вторых, им нужно закрывать свои пробелы в бюджетах. Например, у персидских монархий сейчас огромные дыры, и для того, чтобы их закрыть, они продают все, что можно: золото, серебро, паи в инвестиционных фондах. Кстати, им заблокировали вывод денег из инвестиционных фондов, например, при попытке вывести более 10% активов из Black Rock.
По этой причине они продают все, что можно продать, чтобы получить доллары. По этой же причине доллар укрепляется.
Почему дорожает доллар относительно рубля
Отвечает Валерий Корнеев:
Рубль — валюта, которая полностью управляется Центробанком и Минфином. Они приостановили продажу на месяц, и рубль сначала упал, а когда резко повысилась стоимость нефти и начался огромный приток нефтедолларов в нашу валютную систему, снова укрепился.
Эти небольшие качания рубля туда-сюда — результат влияния на рубль и внешних факторов, и внутренних решений, которые принимают Минфин и ЦБ. У нас рубль — фактически полностью управляемая валюта.
Отвечает Александр Лосев:
Ослабление рубля, которое наблюдалось в начале — середине марта, обусловлено тремя вещами. Первое — это крайне низкое сальдо торгового баланса из-за низких цен на нефть в январе–феврале.
Февраль вообще получился провальным, потому что наш основной торговый партнер — Китай — уходил до 17 февраля на новогодние каникулы в Китайский Новый год, и они там долго не работали. Соответственно, резко снизилась валютная выручка у экспортеров.
Второе — это бюджетное правило, попытка его пересмотра. В итоге его не пересмотрели, что вызвало действия спекулянтов, потому что, если снижается отсечение цены на нефть в бюджетном правиле, значит, идет давление на рубль.
Третий и более важный фактор — экспортно-импортные операции в Объединенных Арабских Эмиратах для российского бизнеса. Как только оттуда перестали поступать потоки валюты и расчеты прекратились, это негативно сказалось на предложении валюты на нашем рынке.
Сейчас ситуация восстанавливается. Нефть вновь торгуется по другим уровням, и поток платежей через Китай восстанавливается, а впереди — продажи валютной выручки, поэтому рубль возвращается в привычный диапазон 78—80 рублей за доллар и 11,25 рубля за юань.
Вернется небыстро, но, думаю, на следующей неделе увидим курсы ниже 80.
Куда вкладываться на фоне снижающей в России ключевой ставки
Отвечает Валерий Корнеев:
Те, у кого есть деньги, держат их на депозитах и получают фантастические проценты. У нас 5% вкладчиков владеют более чем 76% объемов вкладов.
Сегодня есть небольшое снижение по количеству и объему вкладов, но это лишь потому, что россиянам понадобились деньги для различных целей. Я имею в виду физические и юридические лица.
Это происходит из-за того, что существует нестабильность на внешних рынках, людям, которые владеют большими капиталами, нужно перекрывать маржин-колы (от английского margin call — требование брокера срочно пополнить счет или закрыть убыточные позиции при торговле с плечом, то есть заемными средствами. — Прим. ред.) и так далее.
Отвечает Александр Лосев:
Ключевая ставка Центробанка по-прежнему крайне высокая. Если говорить про неквалифицированных инвесторов, то есть обычных граждан, инструментов у них крайне мало.
Первое — это банковские депозиты, которые по-прежнему дают доходность выше инфляции. Этим нужно пользоваться, потому что в следующем году ставки могут быть ниже 10%.
Для тех, кто более продвинут, есть длинные ОФЗ с погашением в 2030–2035 годах и далее. При снижении ставок они дадут доходность, превышающую доходность по депозитам в два раза. Это краткосрочные инвестиции — через год нужно будет думать о чем-то другом.
Традиционные инвестиции в недвижимость сейчас под вопросом: все знают проблему девелоперов и платежей на ипотечном рынке.
Все остальное — это то самое золото. В золоте нет процентов, и пока это волатильный инструмент. Акции, пока экономика находится в плачевном состоянии и входит в рецессию, рекомендовать нельзя.