Россиянам посоветовали закрыть счета в некоторых банках

Чтобы не столкнуться с задолженностями, следует закрывать банковские счета, которые давно не используются. Об этом «Прайм» заявил юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что у большинства россиян есть счета сразу в нескольких банках. Некоторые клиенты забывают об этом и могут столкнуться в будущем с неприятностями.

«Лучше закрывать те счета, которые не используются, но могут генерировать расходы или риски», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что даже если на карте нет денег, финансовая организация может списывать плату за обслуживание. В результате забытый счет может обернуться возникновением технического овердрафта и долга перед банком.

Также эксперт призвал закрыть счета в банках, которые сократили клиентские офисы в регионе.

Ранее экономист Алексей Мокров посоветовал россиянам создать «подушку» в рублях под высокий процент и диверсифицировать вложения. Он обратил внимание, что доходность вкладов снизилась, но по-прежнему остается высокой.