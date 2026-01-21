Экономист Мокров посоветовал россиянам в 2026 году хранить сбережения на вкладах или в облигациях

Эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в разговоре с ИА НСН поделился стратегией хранения денег в 2026 году. Он рекомендует создать «подушку» в рублях под высокий процент и диверсифицировать вложения.

Как отметил эксперт, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в первой декаде января 2026 года составляет 15,1% годовых. Хотя доходность денег снизилась по сравнению с прошлым годом, она все еще остается высокой.

По словам экономиста, второй якорь — облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность на средних сроках в январе составляет около 14,6–14,8% годовых. Это конкурент депозиту, но с рыночной ценой. Валюту стоит держать для расходов, обучения, поездок, подписок и импортных покупок.

«Самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет. Сюрпризы — единственное, что у нас стабильно», — добавил эксперт.

