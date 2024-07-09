Россиянам посоветовали забрать остатки маткапитала

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, более 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей.

«Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», — подчеркнул он.

Котяков подчеркнул, что в ближайшее время неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.