Россиянам посоветовали копить деньги на вкладах

Ведяхин: снижение ставок по кредитам может начаться через полгода

Фото: РИА «Новости»

До окончания периода высоких ставок россиянам лучше копить деньги на вкладах. Об этом сообщил РИА «Новости» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить», — сказал он.

По словам Ведяхина, период высоких ставок, в том числе по вкладам, подходит к завершению. Ситуация может измениться уже до конца 2025 года.

«Условно через полгода, когда, я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку», — пояснил первый зампред правления Сбербанка.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала негативные последствия снижения ключевой ставки. Оно может привести к ускорению инфляции и ослаблению курса рубля.

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