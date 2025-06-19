Россиянам посоветовали копить деньги на вкладах

Ведяхин: снижение ставок по кредитам может начаться через полгода

До окончания периода высоких ставок россиянам лучше копить деньги на вкладах. Об этом сообщил РИА «Новости» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить», — сказал он.

По словам Ведяхина, период высоких ставок, в том числе по вкладам, подходит к завершению. Ситуация может измениться уже до конца 2025 года.

«Условно через полгода, когда, я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку», — пояснил первый зампред правления Сбербанка.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала негативные последствия снижения ключевой ставки. Оно может привести к ускорению инфляции и ослаблению курса рубля.