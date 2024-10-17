Больше половины россиян заявили, что ждут 13-ю зарплату

Больше половины жителей России (52%) ожидают получения премии по итогам года — 13-й зарплаты. Об этом говорит исследование сервиса SuperJob, подготовленного для РИА «Новости».
«В этом году каждый второй россиянин (52%) ожидает получить премию по результатам года. Это высокий показатель: в 2022 году на „тринадцатые“ зарплаты и премии рассчитывал каждый третий (33%), в 2021 году — четыре из 10 работающих (39%)», — сказано в отчете.
Больше всего премию по итогам года рассчитывают россияне младше 34 лет, от 35 до 44 лет тринадцатую зарплату мечтают получить 54%, а от 45 и старше этот показатель составляет 44%.
Согласно исследованию 2022 года новогоднюю премию рассчитывали получить треть россиян. Каждый седьмой планировал отложить ее, остальные хотели потратить премию на семью.
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