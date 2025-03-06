Россиянам резко увеличили одну из выплат от государства

Выплаты по больничным листам в России резко выросли в 2025 году

В 2025 году сумма пособий по больничным листам существенно возросла. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент московского контрольного управления РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко

Причиной роста, объяснила специалист, стала регулярная индексация минимального размера оплаты труда, а также повышение средней зарплаты граждан.

В 2024 году россияне получали выплаты по больничным в размере около четырех тысяч рублей. Теперь же государство повысило размер таких субсидий до 5,7 тысяч рублей. Индексация продолжится и в следующем году.

Коваленко пояснила, что пособие рассчитывается из среднего заработка сотрудника и напрямую зависит от стажа работы. Чем выше зарплата и больше трудовой стаж, тем выше будет сумма выплаты. Для получения максимальной выплаты требуется общий трудовой стаж не менее восьми лет.

Коваленко также отметила социальную значимость увеличения выплат. По мнению эксперта, эта мера поможет гражданам сохранять стабильный доход в период болезни и позитивно скажется на уровне их жизни.

Увеличение платежей по больничным листам в 2025 году является важным шагом в социальной политике России, добавила специалистка. Это изменение не только поддерживает граждан во время болезни, но и укрепляет финансовую систему через увеличение социальных отчислений.

Максимальный размер больничного в России постепенно повысится с четырех до 6,8 тысячи рублей в день. Ранее 360.ru выяснил, кому положены выплаты и как оформить листок