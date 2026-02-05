Россиянам перечислили важные продукты, которые нужно купить уже в феврале

Финансист посоветовала купить соусы и угли для шашлыков до начала весны

Россиянам рекомендовали начать закупку товаров к весеннему сезону уже в феврале. Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с Life.ru сообщила, что заблаговременное формирование запасов поможет избежать переплат в период ажиотажного спроса.

В первую очередь финансист советует обратить внимание на соусы, заправки для салатов и маринады. Все это пригодится перед длинными весенними праздниками, цена таких позиций будет традиционно расти даже к выходным в апреле из-за высокой востребованности.

По той же причине уже сейчас имеет смысл закупить напитки с длительным сроком хранения: соки, морсы и газировку. С наступлением тепла потребление этих продуктов традиционно растет, что ведет к их подорожанию.

Для подготовки к сезону пикников в феврале выгодно купить сопутствующий инвентарь. Речь идет об углях, средствах для розжига, шампурах и решетках для гриля. В несезон такие товары часто стоят дешевле и их проще найти в магазинах или через онлайн-доставку. Также в список покупок рекомендуется включить одноразовую посуду и контейнеры для еды.

Кроме того, февраль — подходящее время для покупки продуктов, богатых витаминами. Сейчас в магазинах сохраняются выгодные цены на помело и личи, а также на замороженные зимние ягоды: облепиху, бруснику и морошку.

Для дополнительной экономии специалист посоветовала выбирать товары под собственными торговыми марками сетей и использовать программы лояльности.

О росте цен на многие товары и услуги в России пресса писала еще в конце декабря 2025 года. На ситуацию повлияли увеличение НДС, утилизационные сборы и другие факторы.