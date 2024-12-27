Россиянам объяснили, сколько денег нужно иметь на депозитах, чтобы жить на проценты

Аналитик Зварич: чтобы жить на проценты, на депозитах нужно иметь около 7 млн

Уровень ставок по вкладам дает возможность жить на проценты, но для этого необходимо иметь на депозите определенную сумму денег. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Возможность стать рантье зависит от уровня расходов и ставок по депозитам, отметил специалист. Если домохозяйству требуется на обязательные расходы около 100 тысяч рублей, то при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате, на депозите должно лежать более 6,7 миллиона рублей.

Если ставка снизится до 10%, то на тот же уровень дохода потребуется положить на депозит около 13,6 миллиона рублей. Также необходимо помнить об инфляции, отметил аналитик. Стабильный приток денег сможет обеспечить вклад на три-пять лет с выгодными условиями, заявил Зварич.

Несмотря на снижение ставок со стороны некоторых банков, вклады все еще выше доходности по акциям. Средняя доходность рублевых депозитов на полгода составляет 22,47%, а на год — 21,35%, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.