Эксперт Мехтиев: депозиты остаются самым доступным вариантом вложения денег

В декабре многие компании выплачивают сотрудникам новогодние премии. Чтобы увеличь накопления, деньги следует грамотно вложить. Одним из доступных вариантов остаются вклады, заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в разговоре с Life .

Специалист отметил, что несмотря на снижение ставок со стороны некоторых банков, вклады все еще выше доходности по акциям. Валюта также выглядит привлекательно, но вряд ли рубль потеряет столько же, сколько можно заработать на вкладах, добавил Мехтиев.

Средняя доходность рублевых депозитов на полгода составляет 22,47%, а на год — 21,35%. Однако, ставки по вкладам могут быть снижены в будущем. Это связано с решением Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. На этом фоне банки снижают излишнюю доходность по вкладам.