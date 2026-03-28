Россиянам объяснили преимущество цифрового рубля над криптовалютой
Между криптовалютой и цифровым рублем нет конкуренции, однако у цифрового рубля имеется преимущество для пользователей. Об этом сообщил РИА «Новости» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, криптовалюта и цифровой рубль представляют собой принципиально разные инструменты, решающие совсем разные задачи.
«Прямой конкуренции между ними нет. Тем более что сегодня ни один цифровой актив не может быть платежным средством», — отметил Ведяхин.
Ранее стало известно, что цифровыми рублями можно будет расплачиваться в приложениях магазинов. Такой функционал уже тестируется в рамках пилотного проекта Банка России.