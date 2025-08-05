Россиянам объяснили нюансы налогообложения по вкладам

Необлагаемый налогом лимит по вкладам составит 210 тыс. руб в 2025 году

В 2025 году необлагаемый налогом лимит по вкладам составит 210 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Всеволод Чаплин.

Если на депозите накопилась сумма от 210 тысяч до 2,4 миллиона рублей, владельца вклада обложат налогом по ставке 13%. При превышении верхней границы придется платить по тарифу 15%.

С 2025 года снизится финансовая нагрузка на владельцев вкладов со сроком от 15 месяцев. Неиспользованный лимит перенесут на следующий год. Вкладчикам не придется самостоятельно подавать декларацию в ФНС.

Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова ранее назвала облигации надежным способом вложений.