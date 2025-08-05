Россиянам объяснили нюансы налогообложения по вкладам

В 2025 году необлагаемый налогом лимит по вкладам составит 210 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Всеволод Чаплин.
Если на депозите накопилась сумма от 210 тысяч до 2,4 миллиона рублей, владельца вклада обложат налогом по ставке 13%. При превышении верхней границы придется платить по тарифу 15%.
С 2025 года снизится финансовая нагрузка на владельцев вкладов со сроком от 15 месяцев. Неиспользованный лимит перенесут на следующий год. Вкладчикам не придется самостоятельно подавать декларацию в ФНС.
Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова ранее назвала облигации надежным способом вложений.
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