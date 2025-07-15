Финэксперт Куликова назвала облигации надежным способом вложений

Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова рассказала в беседе с «Известиями», как грамотно распорядиться накопленными средствами, обеспечивая финансовую стабильность и минимизируя риски потерь.
По словам эксперта, наиболее простым вариантом размещения свободных средств являются депозиты в банковских учреждениях. Крупнейшие российские банки предоставляют выгодные условия хранения вкладов.
«Если сумма вклада значительная, ее лучше разделить на несколько частей. Тогда в случае необходимости можно снять часть денег, не теряя проценты по остальным вкладам», — добавила специалист.
Она также посоветовала обратить внимание на покупку облигаций федерального займа. Доходность составляет порядка 16% годовых, при этом риск дефолта практически отсутствует.
Фейк: выход в купальнике вне пляжа обернется арестом в России
Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Капитальный ремонт школы № 8 в Химках завершат к августу 2025 года
Региональная агропромышленная выставка пройдет в деревне Машоново 14 августа
Итоги учебного года 2024-2025 подвели в Химках
Мост через реку Клязьма отремонтируют в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте