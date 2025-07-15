Финэксперт Куликова назвала облигации надежным способом вложений

Фото: РИА «Новости»

Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова рассказала в беседе с «Известиями», как грамотно распорядиться накопленными средствами, обеспечивая финансовую стабильность и минимизируя риски потерь.

По словам эксперта, наиболее простым вариантом размещения свободных средств являются депозиты в банковских учреждениях. Крупнейшие российские банки предоставляют выгодные условия хранения вкладов.

«Если сумма вклада значительная, ее лучше разделить на несколько частей. Тогда в случае необходимости можно снять часть денег, не теряя проценты по остальным вкладам», — добавила специалист.

Она также посоветовала обратить внимание на покупку облигаций федерального займа. Доходность составляет порядка 16% годовых, при этом риск дефолта практически отсутствует.

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