Финэксперт Куликова назвала облигации надежным способом вложений

Финансовый директор и консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова рассказала в беседе с « Известиями », как грамотно распорядиться накопленными средствами, обеспечивая финансовую стабильность и минимизируя риски потерь.

По словам эксперта, наиболее простым вариантом размещения свободных средств являются депозиты в банковских учреждениях. Крупнейшие российские банки предоставляют выгодные условия хранения вкладов.

«Если сумма вклада значительная, ее лучше разделить на несколько частей. Тогда в случае необходимости можно снять часть денег, не теряя проценты по остальным вкладам», — добавила специалист.

Она также посоветовала обратить внимание на покупку облигаций федерального займа. Доходность составляет порядка 16% годовых, при этом риск дефолта практически отсутствует.