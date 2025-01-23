Россиянам объяснили, куда направят накопленные на вкладах триллионы

Экономист Игнатова: накопления на вкладах можно направить в ипотеку

Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотеку. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Ольга Игнатова.

Таким образом деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток инфляции. При этом люди смогут купить жилье на приемлемых условиях. Сейчас на депозитах россиян сосредоточено более 50 триллионов рублей, даже проценты от этой суммы способны негативно сказаться на экономике.

Схема перевода денег в выгодную ипотеку позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их на жилищные эскроу счета. Схема станет востребованной, так как многие копят на приобретение недвижимости, отметила экономист.

«В свою очередь, заморозка вкладов — вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы», — предупредила эксперт.

Финансовый аналитик Олег Калманович ранее предложил вкладывать деньги в юани — это выгоднее долларовых депозитов. Также 30% капитала стоит вложить в рублевый депозит с высокими процентами, чтобы частично застраховать деньги от инфляции.