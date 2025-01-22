Финаналитик Калманович предложил россиянам вкладывать деньги в юани

Финансовый аналитик Олег Калманович в разговоре с «Газетой.ru» предложил стратегию защиты накоплений от обесценивания валюты, включающую инвестиции в рубль и юань, а также распределение средств между вкладами, золотом и акциями.
Он посоветовал вложить 30% капитала в рублевый депозит с высокими процентами, что позволит частично застраховать деньги от инфляции. Вклады в юань окажутся выгоднее, чем долларовые или евровалютные депозиты, поскольку они предлагают лучшие условия доходности, написал сайт kp.ru.
Остальные средства, по мнению Калмановича, стоит разделить между золотыми инвестициями и покупкой акций, которые генерируют прибыль.
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