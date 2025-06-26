Россиянам объяснили, как защитить крупные суммы на карте

МВД перечислило способы защиты крупных сумм на карте

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com

На банковских картах следует держать только «оперативный минимум». Как защитить крупные суммы, сообщила пресс-служба Управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Используйте дебетовую карту для повседневных нужд», — посоветовали правоохранители.

Основные средства следует хранить на вкладах или сберегательных счетах. Помимо затрудненного доступа, деньги там защищены государственной страховкой. Также можно использовать виртуальные карты.

В МВД посоветовали установить лимит на оплату покупок и снятие наличных. Уведомления об операциях позволят быстро отреагировать на подозрительные транзакции.

В последнее время мошенники стали чаще представляться сотрудниками ФСБ, МВД, РКН и Росфинмониторинга, предупредили ранее полицейские.

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