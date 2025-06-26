Россиянам объяснили, как защитить крупные суммы на карте

На банковских картах следует держать только «оперативный минимум». Как защитить крупные суммы, сообщила пресс-служба Управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Используйте дебетовую карту для повседневных нужд», — посоветовали правоохранители.

Основные средства следует хранить на вкладах или сберегательных счетах. Помимо затрудненного доступа, деньги там защищены государственной страховкой. Также можно использовать виртуальные карты.

В МВД посоветовали установить лимит на оплату покупок и снятие наличных. Уведомления об операциях позволят быстро отреагировать на подозрительные транзакции.

В последнее время мошенники стали чаще представляться сотрудниками ФСБ, МВД, РКН и Росфинмониторинга, предупредили ранее полицейские.