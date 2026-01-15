Россиянам объяснили, как наказать продавца на маркетплейсе за срыв доставки

Юрист Хаминский: за задержку доставки с маркетплейса можно получить компенсацию

Продавец на маркетплейсе должен компенсировать задержку доставки заказа. Покупатель вправе потребовать деньги через суд, даже если не внес предоплату, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

На интернет-заказы на маркетплейсах распространяются общие правила договора купли-продажи, даже если покупатель не внес предоплату. Хаминский заявил, что благодаря этому в случае срыва срока доставки можно пожаловаться на продавца в суд. Правда, истцу придется самостоятельно доказать нанесение ущерба.

«В такой ситуации покупатель может воспользоваться общими требованиями к договору-купли продажи, установленными гражданским кодексом, и подать на продавца в суд с требованием возместить ему моральный и материальный ущерб», — сказал он.

Если оплатить заказ на этапе оформления, можно потребовать неустойку. Юрист сообщил, что она составит половину процента предоплаты, но не больше общей суммы.

Ранее банки в России начали блокировать оплату крупных покупок на маркетплейсах. Это один из методов защиты от мошенничества.