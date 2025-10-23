Россиянам объяснили алгоритм действий при отказе в индексации зарплаты

Адвокат Буров: если нет индексации зарплаты, стоит обратиться в инспекцию труда

Работодатели обязаны индексировать зарплаты сотрудникам, если повышения не происходит — следует обратиться в суд. Об этом Lenta.ru сообщил адвокат Максимилиан Буров.

По его словам, в вопросе индексации зарплаты бездействие работодателей является нарушением трудового законодательства, что влечет наложение штрафа. Правозащитник посоветовал изучить положение об оплате труда, коллективный договор и правила внутреннего распорядка компании.

«Стоит заказать выписку по зарплате для подтверждения отсутствия индексации. В случае выплат наличными подойдут зарплатные ведомости и расчетные листки», — сказал Буров.

Далее адвокат посоветовал выяснить, всем ли работникам не индексировали зарплату или это делается выборочно. Он напомнил, что дискриминация в трудовых отношениях недопустима.

