Россиянам объяснили алгоритм действий при отказе в индексации зарплаты
Адвокат Буров: если нет индексации зарплаты, стоит обратиться в инспекцию труда
Работодатели обязаны индексировать зарплаты сотрудникам, если повышения не происходит — следует обратиться в суд. Об этом Lenta.ru сообщил адвокат Максимилиан Буров.
По его словам, в вопросе индексации зарплаты бездействие работодателей является нарушением трудового законодательства, что влечет наложение штрафа. Правозащитник посоветовал изучить положение об оплате труда, коллективный договор и правила внутреннего распорядка компании.
«Стоит заказать выписку по зарплате для подтверждения отсутствия индексации. В случае выплат наличными подойдут зарплатные ведомости и расчетные листки», — сказал Буров.
Далее адвокат посоветовал выяснить, всем ли работникам не индексировали зарплату или это делается выборочно. Он напомнил, что дискриминация в трудовых отношениях недопустима.
