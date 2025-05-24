Россиянам назвали услуги ЖКХ, от которых можно отказаться ради экономии

Владельцы квартир вправе отказаться от дополнительных коммунальных услуг, вроде радиоточки и видеонаблюдения. Это позволит сократить ежемесячный платеж почти на треть, сообщил агентству «Прайм» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья», — сказал он.

Радиоточка обходится в 50-150 рублей ежемесячно, общедомовая антенна — в 100-300 рублей, страхование недвижимости — до 500 рублей, консьерж-сервисы и видеонаблюдение — 300 рублей и выше. Бондарь сообщил, что отказавшись от них, можно сэкономить 15-30% суммы платежа. Для этого нужно письменно обратиться в управляющую компанию или к поставщику.

Все эти услуги — дополнительные. Нельзя отказаться лишь от основных ЖКУ, в числе которых электро-, водоснабжение, отопление, содержание общедомового имущества и водоотведение.

Для управляющих компаний существует штраф за неправильно начисленные платежи. Юрист Елена Кудерко сообщила, что он составляет до 50% переплаты.