Россиянам назвали сумму вклада, достаточную для жизни на проценты
Финансист Иваткина: доход со вклада на 3 млн рублей составит 30 тысяч рублей
Чтобы жить на проценты, нужно иметь на вкладе значительную сумму – от трех миллионов рублей. Об этом рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
По последним данным Банка России на октябрь 2025 года, процентные ставки по депозитам в рублях для краткосрочных вкладов (до года) достигали 15,3%.
Банки предлагают такую доходность при размещении средств на три месяца. Если вложить деньги на год, ставки будут ниже — 12–13% годовых. Это связано с тем, что Банк России стремится снизить ключевую ставку. По прогнозам ЦБ, в 2026 году она составит в среднем 13–15% годовых.
«При таких ставках для получения пассивного дохода на депозите должна быть довольно внушительная сумма», — сказала эксперт.
Интересно
Чтобы получать 50 тысяч, потребуется пять миллионов. Для стабильного дохода в 75 тысяч — 7,5 миллиона. А чтобы ежемесячно зарабатывать 100 тысяч, нужно около 10 миллионов.
«Вдобавок с дохода от размещения средств на банковских депозитах нужно будет заплатить НДФЛ. Есть необлагаемая налогом сумма. Она зависит от ключевой ставки Банка России. В 2025 году эта сумма составляла 210 тысяч рублей. С доходов, полученных сверх этого лимита, требуется заплатить НДФЛ 13% и 15%», — добавила Иваткина.
