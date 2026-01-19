Россиянам назвали сумму вклада, достаточную для жизни на проценты

Чтобы жить на проценты, нужно иметь на вкладе значительную сумму – от трех миллионов рублей. Об этом рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Банки предлагают такую доходность при размещении средств на три месяца. Если вложить деньги на год, ставки будут ниже — 12–13% годовых. Это связано с тем, что Банк России стремится снизить ключевую ставку. По прогнозам ЦБ, в 2026 году она составит в среднем 13–15% годовых.

По последним данным Банка России на октябрь 2025 года, процентные ставки по депозитам в рублях для краткосрочных вкладов (до года) достигали 15,3%.

Чтобы получать 50 тысяч, потребуется пять миллионов. Для стабильного дохода в 75 тысяч — 7,5 миллиона. А чтобы ежемесячно зарабатывать 100 тысяч, нужно около 10 миллионов.

«Вдобавок с дохода от размещения средств на банковских депозитах нужно будет заплатить НДФЛ. Есть необлагаемая налогом сумма. Она зависит от ключевой ставки Банка России. В 2025 году эта сумма составляла 210 тысяч рублей. С доходов, полученных сверх этого лимита, требуется заплатить НДФЛ 13% и 15%», — добавила Иваткина.

