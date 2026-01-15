«Спящие счета»: что это такое и как россиянам вернуть забытые миллиарды?

В российских банках хранятся сотни миллиардов свободных денег, которые часто никому не нужны. Люди банально могут про них забыть, например, когда долго не пользуются одной из банковских карт, где уже несколько лет лежат 100 или более рублей. Где зависают эти средства, как их вывести, могут ли на них претендовать наследники, что будет с денежными вкладами, которые никто не закрывает, выяснил 360.ru.

Как узнать о деньгах, о которых забыл

Ситуации бывают разные: все люди смертные, есть те, кто переезжает в другую страну, а может быть, человек просто закрутился и забыл, что в другом банке на счете лежит какая-то существенная или не очень сумма.

«Если человек задался таким вопросом, он может подать запрос в банк, где ранее обслуживался, и выяснить номер своего счета. Также есть вариант сделать запрос в бюро кредитных историй: там можно узнать о долговых обязательствах», — рассказала 360.ru юрист Ольга Федорова.

Кроме того, гражданин может сделать запрос в Центробанк или налоговую. Они обязаны предоставить всю информацию о действующих счетах.

«В будущем появится централизованный сервис ЦБ по поиску утерянных вкладов, но пока такого ресурса для физлиц нет», — добавила 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.