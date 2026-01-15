«Спящие счета»: что это такое и как россиянам вернуть забытые миллиарды?
Юрист Кубасова объяснила, как вернуть деньги на забытых счетах
В российских банках хранятся сотни миллиардов свободных денег, которые часто никому не нужны. Люди банально могут про них забыть, например, когда долго не пользуются одной из банковских карт, где уже несколько лет лежат 100 или более рублей. Где зависают эти средства, как их вывести, могут ли на них претендовать наследники, что будет с денежными вкладами, которые никто не закрывает, выяснил 360.ru.
Как узнать о деньгах, о которых забыл
Ситуации бывают разные: все люди смертные, есть те, кто переезжает в другую страну, а может быть, человек просто закрутился и забыл, что в другом банке на счете лежит какая-то существенная или не очень сумма.
«Если человек задался таким вопросом, он может подать запрос в банк, где ранее обслуживался, и выяснить номер своего счета. Также есть вариант сделать запрос в бюро кредитных историй: там можно узнать о долговых обязательствах», — рассказала 360.ru юрист Ольга Федорова.
Кроме того, гражданин может сделать запрос в Центробанк или налоговую. Они обязаны предоставить всю информацию о действующих счетах.
«В будущем появится централизованный сервис ЦБ по поиску утерянных вкладов, но пока такого ресурса для физлиц нет», — добавила 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.
Иногда банки в договорах прописывают условия, согласно которым счета, которыми клиент не пользуется определенный срок, закрывают. Однако это возможно только при нулевом балансе.
Что делать наследникам, которые не подозревают о «спящих счетах»
Федорова отметила, что когда открывается наследственное производство, за дело берется нотариус, чья задача — найти всю наследственную массу, в том числе «спящие» счета и вклады.
«Когда есть предположение, что у умершего были счета, можно подать отдельный запрос в крупные банки. После обнаружения средств наследник с нотариальными документами обращается в финансовую организацию для оформления выплаты», — указала Кубасова.
Как вернуть деньги на забытых счетах
Допустим, гражданин узнал, где лежат его забытые деньги. Как их вернуть? Кубасова посоветовала прийти в отделение банка с паспортом.
«Сотрудник проверит по внутренней базе, есть ли на имя заявителя счета или вклады. Иногда потребуется заявление на выдачу средств или восстановление доступа к счету. Если банк реорганизовали или переименовали, информацию о счетах обычно сохраняют правопреемники», — отметила юрист.
Куда идут деньги со «спящих счетов»
В российской практике устоявшегося юридического термина вроде «спящего вклада» не существует, но применяют понятия «невостребованный вклад», «невостребованные денежные средства», «неактивный счет».
«По Гражданскому кодексу и нормативам Центрального банка, если по счету или вкладу не совершалось операций за определенный срок (обычно два-три года) и клиент не проявлял активности, банк может считать этот счет неактивным, или „спящим“. Однако технически такие деньги продолжают числиться за их владельцем», — объяснила эксперт.
Финансы на неактивных счетах не списываются: банк не имеет права забрать их себе или перечислить государству. Кубасова уточнила, что ранее велись разговоры о специальном механизме передачи средств в госказну, но пока инициативу не реализовали.
Однако если российские кредитно-финансовые организации не могут получить такие средства в свою копилку, то они совершенно точно могут использовать их в своей работе. Активы участвуют в финансовой работе банков и идут на кредиты, рассрочки и другие цели.
Банкам это выгодно: деньги часто лежат под самый низкий процент или нулевую ставку, потому между собой их называют бесплатными пассивами.