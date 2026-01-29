Россиянам назвали стоп-слова при банковских переводах
Юрист Хаминский: банки могут заблокировать перевод за неправильный комментарий
При заполнении поля «Сообщение получателю» в банковском переводе нужно быть осторожным, чтобы не вызвать блокировку операции. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский агентству «Прайм».
По его словам, банки обязаны анализировать оставленный комментарий для противодействия незаконной деятельности. Особенно часто блокировки вызывают не запрещенные слова, а упоминания коммерческих сделок.
«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова, как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод как коммерческий», — предупредил юрист.
Он пояснил, что счета физических лиц не предназначены для регулярных коммерческих операций. Самый надежный способ избежать проблем — вообще не заполнять это поле, если перевод личный, посоветовал эксперт.
Ранее частный инвестор Федор Сидоров напомнил о возможности отмены банковского перевода. Это можно сделать самостоятельно до тех пор, пока платеж еще не обработан.