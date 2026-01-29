Россиянам назвали стоп-слова при банковских переводах

При заполнении поля «Сообщение получателю» в банковском переводе нужно быть осторожным, чтобы не вызвать блокировку операции. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский агентству «Прайм» .

По его словам, банки обязаны анализировать оставленный комментарий для противодействия незаконной деятельности. Особенно часто блокировки вызывают не запрещенные слова, а упоминания коммерческих сделок.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова, как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод как коммерческий», — предупредил юрист.

Он пояснил, что счета физических лиц не предназначены для регулярных коммерческих операций. Самый надежный способ избежать проблем — вообще не заполнять это поле, если перевод личный, посоветовал эксперт.

Ранее частный инвестор Федор Сидоров напомнил о возможности отмены банковского перевода. Это можно сделать самостоятельно до тех пор, пока платеж еще не обработан.