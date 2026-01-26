Инвестор Сидоров напомнил о возможности отмены банковского перевода

При ошибочном переводе денежных средств необходимо сначала проверить в мобильном приложении банка наличие функций для оспаривания транзакции или запроса возврата. Об этом рассказал частный инвестор Федор Сидоров в беседе с RT .

Как пояснил специалист, иногда платеж можно отменить самостоятельно, если он еще не обработан. Однако в случае, когда деньги уже зачислены на счет получателя, вернуть их без его согласия или решения суда невозможно.

По словам эксперта, следующий шаг — обращение в банк с заявлением. Необходимо указать точную дату, время, сумму и реквизиты ошибочной операции. Банк отправителя направит запрос в банк получателя, который свяжется с клиентом и попросит согласие на возврат средств.